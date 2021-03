$!Inicia rehabilitación de vialidades en Ahome

Calderón Guillén le manifestó a Ordaz Coppel su agradecimiento por la rápida respuesta a esta petición particular, y pidió seguir haciendo equipo para buscar concretar más obras.

“Es una mujer que desde que entró me pidió apoyo, o sea, no tardó. Y esto es lo que vale en una autoridad, en una alcaldía, en una presidenta: la actitud, la capacidad de gestión, de pedir, de buscar apoyos, de buscar sinergias, hacer equipo; porque son muchas las necesidades”, expresó.

“Cuando estuve con él, yo le dije que iba a pedirle este apoyo porque yo creía en él, y así lo hizo, rápidamente, inmediatamente, programó el apoyarnos. Yo te digo, Gobernador, en lo particular, soy tu amiga, y extiendo mi mano... Vamos a trabajar juntos lo que Dios me conceda estar en este Gobierno”, dijo.

“Esto urgía... esto no aguanta rollos. Son muchos puntos críticos y puntos que van a ser atendidos. No es la gran obra, pero sí son pequeñas obras de mucho sentido para la funcionalidad y la movilidad del tránsito aquí en Ahome. No lo merecen los ahomenses tener las calles como están de lastimadas, por eso es importante pegarles una bacheada muy sólida para que queden en muy buen estado”, comentó Ordaz Coppel.