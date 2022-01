Inician asambleas informativas rumbo a revocación de mandato en el norte del estado

AHOME._ Con el objetivo de triplicar en votos las 155 mil firmas de apoyo que recabó en Sinaloa para el ejercicio de Revocación de Mandato, la asociación civil Que Siga la Democracia inició una serie de asambleas informativas en la entidad.

Previo a la primera de estas asambleas, que se celebró en Los Mochis, se ofreció una rueda de prensa encabezada por la presidenta de la asociación, Gabriela Jiménez Godoy.

“Estamos llegando al Estado para iniciar una gira, donde recorreremos varios municipios para hacer asambleas informativas para hacerle ver a la ciudadanía la importancia de su participación en el proceso”, comentó.

“No importa la ideología partidista que tengamos, no importa si estamos a favor o en contra, lo importante es que este proceso va a pasar a la historia y el Presidente Andrés Manuel López Obrador será el primero que se atreva a someterse a la revocación de mandato”, agregó.

Señaló que como promoventes nacionales recabaron 8.9 millones de firmas de los 11.1 millones presentadas al Instituto Nacional Electoral como requisito para llevar a cabo el ejercicio, presumiendo que recabaron más firmas que los votos obtenidos por los partidos políticos de oposición en elecciones federales.

En ese contexto, resaltó que en Sinaloa juntaron 155 mil firmas, aunque el INE pedía 67 mil, considerando que ‘eso demuestra que los sinaloenses están con el Presidente Andrés Manuel López Obrador’.

Cuestionados sobre las firmas anuladas por el INE, que supuestamente corresponden a 704 presos y a 17 mil 776 personas muertas, los integrantes de la asociación calificaron como ‘irresponsables’ esas declaraciones, porque meten a todos los promoventes ‘en un mismo costal’.

Apuntaron que entre los participantes hay organizaciones como el Frente Nacional Anti-AMLO, y acusaron que les ‘metieron gol’ con la entrega de firmas, por lo que solicitarán al INE que revele qué promoventes metieron esas firmas y que los sancionen.

Jiménez Godoy criticó que el INE, en lugar de apoyar que en México haya una democracia más participativa y transparente, han puesto muchas trabas para obstaculizar este ejercicio.

“Ellos dicen que por falta de presupuesto van a poner solamente una tercera parte de las casillas de la última elección federal. Nosotros sí le queremos hacer un atento llamado al INE para que ponga las casillas que le exige la Ley. Fuera de eso, no tendría yo porque dudar de la elección que se lleve el 10 de abril”, expuso.

En ese sentido, propuso varias opciones para que el INE reduzca costos y pueda realizar el ejercicio: dijo que mientras el INE requiere mil 500 millones de pesos para capacitación, ellos gastaron sólo 500 pesos capacitando a 20 mil voluntarios vía Zoom; dijo que el INE solicita mil 200 millones de pesos para materiales, en lugar de reutilizar los de las elecciones recientes; y criticó que el INE gaste 250 millones de pesos al año en renta de automóviles.

“Yo creo que hay muchas formas y muchos lugares de donde ahorrar, sobre todo los consejeros, que son 11 y ganan más de 250 mil pesos cada uno, sin mencionar sus prestaciones, y son los únicos a nivel federal que tienen esos sueldos, porque se amparan cada año para no bajárselo”, reclamó.

“El problema es que ellos (los consejeros) creen que estos privilegios que tienen son derechos, y no lo son. Por eso no se quieren bajar el sueldo, por eso no se quieren quitar sus prestaciones. Con lo que ganan, un consejero podría comprarse un coche cada mes, y sin embargo usan coches rentados con nuestros recursos”, añadió.

CONTROVERSIA SOBRE PREGUNTA DEL EJERCICIO ES ALGO DE FORMA MÁS QUE DE FONDO, DICEN

Sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de la oposición, y la propuesta de un ministro, que será discutida la próxima semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre declarar inválida la parte de la pregunta que establece una ratificación al mandato del Presidente, Gabriela Jiménez Godoy señaló que es algo de forma más que de fondo.

Asimismo, indicó que presentaron un recurso ante la SCJN para participar como terceros interesados, y ya solicitaron audiencia con los ministros.

“El Presidente hizo un comentario referente a este tema, y él dice que es algo de forma más que de fondo. Yo creo que el objetivo, y lo importante, es que sí se va a realizar la consulta”, sentenció.