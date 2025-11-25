$!Inician en Ahome 16 días de activismo contra la violencia de género

LOS MOCHIS._ Con una masiva marcha ciudadana que recorrió las principales calles del Centro de la ciudad, el municipio de Ahome dio inicio formal al programa 16 Días de Activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas. En el marco del Día Internacional de Eliminación de Violencia contra las Mujeres, este martes 25 de noviembre arrancó oficialmente la marcha para exigir justica ante la lucha de la violencia en contra de las mujeres. El contingente partió desde las oficinas de la Semujeres, ubicadas por la calle Guillermo Prieto y culminó en la explanada del Palacio Municipal, donde estuvo encabezada por Mireya Peraza, Secretaria de las Mujeres de Ahome.





El contingente, teñido de color naranja, símbolo de la campaña global Únete, gritó consignas como “Ni una más ni una menos” y “Mujer escucha, esta es tu lucha”. Al término del recorrido, Mireya Peraza emitió un mensaje en nombre del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, en el que subrayó el compromiso institucional del Ayuntamiento. “Hoy 25 de noviembre, la Secretaría de las Mujeres se suma con convicción y responsabilidad al llamado internacional para eliminar la violencia contra las mujeres, establecida por la Organización de las Naciones Unidas, y nos obliga como funcionarios, y como sociedad, a mirar de frente una realidad que sigue doliendo, y exige acción inmediata y permanente”, indicó.





Aseguró que la administración del Presidente Menéndez de Llano Bermúdez, trabaja como aliada de ellas y que las mujeres cuentan con el apoyo institucional para superar los casos de violencia doméstica. “No es posible seguir normalizando que en nuestro país miles de mujeres viven violencia cotidiana, que muchas jóvenes no regresan a casa y que cientos de niñas crecen aprendiendo a cuidarse antes que soñar, que la justicia llega tarde y a veces”, subrayó. Durante el evento, la señora Guadalupe Fontes compartió su testimonio como sobreviviente de violencia familiar, logrando superarlo con apoyo institucional.



