Iniciativa privada exige certidumbre tras el freno de GPO, ya que ahuyenta las nuevas inversiones en Ahome

LOS MOCHIS._ La falta de resolución en torno al proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente en Topolobampo está enviando un mensaje de alerta que mantiene "congeladas" otras potenciales inyecciones de capital en la región, advirtieron los líderes de las principales cámaras empresariales de Ahome, quienes urgieron a las autoridades a dar luz verde a las inversiones pendientes.

Roberto Miranda Lagarda, presidente de Canacintra Los Mochis, señaló que la prolongada pausa de la planta de fertilizantes trasciende a la propia compañía y representa un duro golpe a la cadena de proveeduría local.

Recordó que durante su fase de mayor actividad, el desarrollo del proyecto movilizó hasta 2 mil trabajadores, generando un efecto multiplicador que benefició directamente a restaurantes, plazas comerciales y múltiples prestadores de servicios ahomenses.

“Claro que tiene que destrabarse, hay un tema económico fuerte, no nada más adentro, sino en todo lo satelital que ya estaba trabajando directamente con la empresa inclusive con los mismos trabajadores locales y foráneos”, mencionó Miranda Lagarda.

Además, advirtió que el principal daño colateral es la imagen de inestabilidad que se proyecta hacia el exterior, lo que ha provocado que otros grupos empresariales pongan sus planes en stand-by.

“Al ser inversiones fuertes, pues te da precariedad como inversionista decir: 'espérate, pues si así están, no me da una certeza jurídica como para que sea el momento adecuado”, explicó el dirigente de los industriales.

En sintonía con esta postura, la presidenta de Coparmex Los Mochis, Kenia Moreno Díaz, destacó la necesidad de reactivar el dinamismo económico de la zona norte.

Reveló que la exigencia de liberar las inversiones retenidas ya fue planteada directamente a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava durante un reciente encuentro con el sector productivo.

Aunque aclaró que en dicha reunión con la Gobernadora de Sinaloa no se debatió el caso particular de la petroquímica, Moreno Díaz enfatizó que el sector patronal busca que ninguna iniciativa generadora de empleo se quede en el tintero.

“No precisamente como GPO, pero sí como los proyectos esos que se tienen, se deben de destrabar ya, en esos se está trabajando", señaló la lideresa de Coparmex.

De manera personal, Kenia Moreno reafirmó su postura a favor de que el complejo de Gas y Petroquímica de Occidente desarrollado en el puerto de Topolobampo se destrabe y logre supere los obstáculos actuales, coincidiendo con Canacintra en que Sinaloa necesita recuperar la confianza del capital privado para detonar su desarrollo y crecimiento en la economía del Estado.

“Creo que, si urge, si necesitamos poder avanzar para que esto se resuelva, ya que se están dando los diálogos con todos los involucrados, yo creo que ya es tiempo de ponernos de acuerdo”, manifestó Moreno Díaz.