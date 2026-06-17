$!Inmortalizan a los mártires de la Sublevación Yoreme de 1769 en San Miguel, Zapotitlán

SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, Ahome._ Por primera vez en la historia del de Ahome, la sangre derramada por la defensa de la identidad indígena fue reconocida de manera oficial. Este miércoles 17 de junio, autoridades civiles, militares y gobernadores tradicionales yoremes conmemoraron la Sublevación Yoreme de 1769, un evento que a partir de hoy queda integrado formalmente al Calendario Cívico Municipal. Teniendo como escenario la plazuela principal de San Miguel Zapotitlán, en donde el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez encabezó la ceremonia solemne para honrar a los 38 integrantes de la nación yoreme que, hace 257 años, fueron apresados y ejecutados por manifestarse contra las imposiciones de los misioneros y colonizadores españoles.





Durante la ceremonia, organizada por la Dirección de Educación, el Presidente Municipal subrayó la obligación moral e institucional de proteger las raíces de la región norte de Sinaloa. “Es muy importante preservar nuestra memoria histórica y respetar la idiosincrasia de nuestro pueblo indígena, para conservar su lengua y rica cultura”, enfatizó frente a los habitantes de la sindicatura. El rescate de este pasaje no habría sido posible sin el trabajo del historiador local Fortunato López Valenzuela.

El autor del libro “Viento de Junio. La Sublevación Yoreme de 1769” tomó los micrófonos para narrar el devenir histórico de aquella batalla y desglosar el origen de los caídos: 13 originarios de San Miguel Zapotitlán, cinco de Ahome y 20 provenientes de las comunidades de Mochicahui, Charay, Sibirijoa y Tehueco. El investigador pronunció con orgullo los nombres de los sanmigueleños caídos, entre ellos Basilio Flomachua, Santiago Chichiumea y Joseph Cahuichueranate, además de destacar un hecho fundamental en la historia de la región: la participación de Ambrosia Nicolasa Ubamea, la única mujer documentada en este grupo de resistencia y martirio. El acto estuvo fuertemente impregnado de simbolismo y sentido de pertenencia. Alma Leticia Gastélum Buitimea, titular de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento y originaria de esta misma sindicatura, dirigió un mensaje en su lengua materna, el yoremnokki. Tras su traducción al español, resaltó el gran valor que tiene para los pueblos originarios el revelar estos hechos y darles el lugar que merecen en la historia oficial del municipio.



