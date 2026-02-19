$!Inspección y Normatividad fija lista de los precios de mariscos por Cuaresma 2026 en Ahome

LOS MOCHIS._ Con el arranque de la Cuaresma 2026, el Ayuntamiento de Ahome, a través de la Dirección de Inspección y Normatividad, hizo oficial la lista de precios máximos para la comercialización de pescados y mariscos, esto con el objetivo de proteger la economía de las familias del municipio.

Jorge Mauricio Cossío Pacheco, titular de la dependencia municipal, informó que derivado de diversos factores económicos e inflacionarios, los productos del mar sufrieron un ligero ajuste al alza en comparación con el tabulador del año 2025, registrando incrementos que van de los 10 a los 15 pesos por kilogramo, dependiendo la especie.

“Ya tenemos la lista de precios y vamos a estar trabajando en operativos constantes que es lo que hacemos siempre”, indicó.

Para garantizar que los comerciantes respeten los topes establecidos, anunció el despliegue de un operativo especial en coordinación con el área de Servicios Públicos.