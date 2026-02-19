$!Inspección y Normatividad fija lista de los precios de mariscos por Cuaresma 2026 en Ahome

LOS MOCHIS._ Con el arranque de la Cuaresma 2026, el Ayuntamiento de Ahome, a través de la Dirección de Inspección y Normatividad, hizo oficial la lista de precios máximos para la comercialización de pescados y mariscos, esto con el objetivo de proteger la economía de las familias del municipio.
Jorge Mauricio Cossío Pacheco, titular de la dependencia municipal, informó que derivado de diversos factores económicos e inflacionarios, los productos del mar sufrieron un ligero ajuste al alza en comparación con el tabulador del año 2025, registrando incrementos que van de los 10 a los 15 pesos por kilogramo, dependiendo la especie.
“Ya tenemos la lista de precios y vamos a estar trabajando en operativos constantes que es lo que hacemos siempre”, indicó.
Para garantizar que los comerciantes respeten los topes establecidos, anunció el despliegue de un operativo especial en coordinación con el área de Servicios Públicos.
“Nos vamos a coordinar con la Dirección de Servicios Públicos por que al final ellos son los que coordinan la cuestión de los mercados”, detalló Cossio Pacheco
hizo un llamado a la ciudadanía para no dejarse sorprender y denunciar cualquier alteración en los precios.
Las quejas formales serán recibidas en las oficinas de Inspección y Normatividad, ubicadas en la intersección de la calle Ignacio Allende y el callejón Tenochtitlán, en el sector Centro, en un horario de las 8:00 a 16:00 horas.
Las autoridades aclararon que, al igual que en años anteriores, el camarón no fue incluido en el listado de precios controlados. Esto obedece a la alta fluctuación de su demanda y a que el crustáceo se encuentra actualmente en periodo de veda, lo que somete su valor a las reglas del libre mercado.
Lista oficial de los precios de cuaresma 2026 (Por Kilogramo)
Filetes:
• Salmón: $420 pesos
• Botete: $240 a $260 pesos
• Lenguado: $220 pesos
• Marlin: $200 a $210 pesos
• Curvina: $180 pesos
• Jurel: $180 pesos
• Lobina: $170 pesos
• Dorado: $175 pesos
• Mojarra Tilapia: $150 pesos
• Manta: $140 a $150 pesos
• Cazón: $140 pesos
• Cochito: $140 pesos
• Basa: $130 pesos
• Payaso (Congelado): $90 pesos
Pescados enteros y otros:
• Jaiba: $350 pesos
• Cabrilla: $190 pesos
• Robalo: $180 pesos
• Pargo: $170 pesos
• Jurel entero: $100 a $110 pesos
• Sierra entera: $90 pesos
• Lisa entera: $50 pesos