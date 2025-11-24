$!Instalarán 14 semáforos inteligentes en cruceros problemáticos en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Con una inversión de más de 7.1 millones de pesos, el Ayuntamiento de Ahome anunció la instalación de 14 nuevos semáforos en cruceros clave de Los Mochis, los cuales ya pasaron por un proceso de licitación y deberán estar instalados antes del 20 de diciembre.

“Fueron 7 millones 160 mil 219 pesos con 48 centavos, de los semáforos. Ellos tienen que coordinarse con Vialidad y acordar las fechas y los tiempos de las maniobras de las operaciones que tienen que hacer. Y pues hay una coordinación entre las diferentes áreas del Ayuntamiento para instalarlos, pero tienen que quedar este año. Y queremos, por supuesto, que sea antes del 15, 20”, mencionó el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez.

El Ayuntamiento reconoció que la semaforización, si bien no beneficia necesariamente a la mayoría en términos de flujo rápido, garantiza que los ciudadanos no sean sujetos de a tener algún tipo de accidente.