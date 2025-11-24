$!Instalarán 14 semáforos inteligentes en cruceros problemáticos en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Con una inversión de más de 7.1 millones de pesos, el Ayuntamiento de Ahome anunció la instalación de 14 nuevos semáforos en cruceros clave de Los Mochis, los cuales ya pasaron por un proceso de licitación y deberán estar instalados antes del 20 de diciembre.
“Fueron 7 millones 160 mil 219 pesos con 48 centavos, de los semáforos. Ellos tienen que coordinarse con Vialidad y acordar las fechas y los tiempos de las maniobras de las operaciones que tienen que hacer. Y pues hay una coordinación entre las diferentes áreas del Ayuntamiento para instalarlos, pero tienen que quedar este año. Y queremos, por supuesto, que sea antes del 15, 20”, mencionó el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez.
El Ayuntamiento reconoció que la semaforización, si bien no beneficia necesariamente a la mayoría en términos de flujo rápido, garantiza que los ciudadanos no sean sujetos de a tener algún tipo de accidente.
Menéndez del Llano Bermúdez compartió la lista de cruces y enfatizó el beneficio de la regulación vial, especialmente para los conductores que vienen de fuera.
“La instalación de semáforos también, después, va a garantizar que haya menos accidentes, poder cruzar quienes salen o quienes tienen que hacerlo, pero no necesariamente se beneficia la mayoría, porque el flujo de un punto a otro, vamos a beneficiar a los que se suben o cruzan esa avenida, pero la mayor cantidad de personas que transitan de un punto a otro se les puede ralentizar el tiempo, pero se garantiza que no sean sujetos de accidentes”, indicó el Alcalde.
El proyecto contempla que la instalación debe ser de la más alta calidad y perdurabilidad, asegurando que el sistema de sincronización sea cableado subterráneo y los semáforos serán de distintos tiempos (dos y cuatro), según el sentido y el ancho de las vialidades.
Los cruceros conflictivos
Los 14 nuevos semáforos, incluyendo uno peatonal, se instalarán en los siguientes cruces, muchos de los cuales son considerados puntos de conflicto vial:
1. Justicia Social y Río Presidio
2. Zaragoza y Cuauhtémoc (incluye cruce peatonal)
3. Centenario y Chihuahuita
4. Pedro Anaya y Leyva
5. Bienestar y Doroteo Arango
6. Rosales y Poseidón
7. Centenario y Liverpool
8. Belisario Domínguez y Serdán
9. Leyva e Ignacio Ramírez
10. Independencia y Sinaloa
11. Macario Gaxiola y Cerro de la Memoria
12. Gaxiola y Bulevar Labastida
13. Rosales y Agustina Ramírez
14. Rosales y Bulevar Labastida