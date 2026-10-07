$!Instituto del Deporte de Ahome da mantenimiento a canchas tras lluvias recientes

LOS MOCHIS._ Para garantizar que la comunidad deportista cuente con instalaciones dignas y seguras, el Gobierno Municipal de Ahome reforzó los operativos de mantenimiento, limpieza y rehabilitación en las diversas unidades y campos de la región. Esta iniciativa, surge como una respuesta al acelerado crecimiento de la maleza provocado por las recientes precipitaciones en el municipio. Pablo García Cota, director del Instituto Municipal del Deporte de Ahome, detalló que las cuadrillas de trabajadores han tenido que redoblar esfuerzos en los últimos días para despejar las áreas de juego.

“Con las lluvias crece mucho la maleza y hemos tenido bastante trabajo. Se les ha dado atención a los espacios para que los futbolistas, cuando las condiciones y el clima lo permitan, puedan seguir practicando deporte”, apuntó. El despliegue de mantenimiento ha abarcado a la fecha diversos puntos estratégicos. En la zona urbana se han atendido las Ciudades Deportivas y los campos ubicados en Tabachines, Anáhuac y la 20 de Noviembre. Paralelamente, en las comunidades rurales concluyó la rehabilitación integral y poda del campo de futbol en la unidad deportiva de la sindicatura de Higuera de Zaragoza. En el ámbito de apoyo a la infraestructura educativa, García Cota adelantó que el Ayuntamiento también intervendrá en el Cobaes 01. Tras una petición al Presidente Municipal, se entregarán e instalarán nuevos tableros de basquetbol para complementar la techumbre del plantel estudiantil.