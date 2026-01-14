$!Intervienen de urgencia en bacheo del Lateral 18 en Ahome ante daños por carga pesada

LOS MOCHIS._ Debido a que el deterioro de la carpeta asfáltica de la carretera Lateral 18 se ha convertido en un riesgo para los conductores, el Ayuntamiento de Ahome desplegó dos brigadas de trabajadores para realizar labores de bacheo emergente en el cruce del Bulevar Centenario y el Dren Lateral 18. Sin embargo, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez fue realista en señalar que estas reparaciones de dicha intersección sufren un desgaste acelerado que supera el mantenimiento ordinario, provocado principalmente por ser una ruta clave para el transporte de carga pesada y agrícola.

Reveló que la administración local ya entabló conversaciones con el Gobierno del Estado para proyectar una solución definitiva. El objetivo no es solo tapar los hoyos, sino reforzar estructuralmente la vialidad y el puente que conecta ambos bulevares. ”Se empezó con el bacheo del Centenario y Lateral 18, ayer tuve oportunidad de platicar con algunos compañeros del Gobierno del Estado para buscar una solución para ese lateral por el alto tráfico vehicular que ya tiene y el transporte de carga, sobre todo”, explicó Menéndez.

Actualmente, personal de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados y de la Secretaría de Obras Públicas trabaja en la zona. Además de tirar asfalto, realizan una evaluación técnica del puente. El Alcalde adelantó que se espera tener definida la estrategia técnica y financiera antes de que finalice este mes de enero.