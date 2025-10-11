$!Invita Graciela Domínguez a conocer y defender la Cartilla de Derechos de las Mujeres

GUASAVE._ A seguir transformándose como mujeres, encabezando luchas y exigiendo derechos, exhortó la Diputada federal, Graciela Domínguez Nava.

De acuerdo con un comunicado, en un encuentro con mujeres en Guasave, la morenista invitó a conocer, difundir, defender y exigir se respete la Cartilla de Derechos de las Mujeres impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañada de la Alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, y de la Diputada federal, Felicita Pompa Robles, Domínguez Nava externó que tanto diputadas, diputados, senadoras y senadores, hicieron un compromiso con el Gobierno federal para que mujeres y hombres conozcan los derechos que hoy están reconocidos en la Constitución para la igualdad sustantiva.

“Sigamos encabezando esas luchas por nuestros derechos y los derechos de nuestras hijas e hijos, sigamos transformando por amor al pueblo”, manifestó la morenista en su discurso emitido en el Auditorio María del Rosario Espinoza.

Domínguez Nava llamó a las mujeres a organizarse en redes de apoyo, ser solidarias y de manera conjunta, exigir que se respeten sus derechos hoy establecidos en la Constitución.

La primera iniciativa que les envió la Presidenta Claudia Sheinmbaum fue la relacionada con consagrar en la Constitución la igualdad sustantiva, lo que significa que las mujeres son la prioridad.