$!Invita Graciela Domínguez a conocer y defender la Cartilla de Derechos de las Mujeres

GUASAVE._ A seguir transformándose como mujeres, encabezando luchas y exigiendo derechos, exhortó la Diputada federal, Graciela Domínguez Nava.
De acuerdo con un comunicado, en un encuentro con mujeres en Guasave, la morenista invitó a conocer, difundir, defender y exigir se respete la Cartilla de Derechos de las Mujeres impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Acompañada de la Alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, y de la Diputada federal, Felicita Pompa Robles, Domínguez Nava externó que tanto diputadas, diputados, senadoras y senadores, hicieron un compromiso con el Gobierno federal para que mujeres y hombres conozcan los derechos que hoy están reconocidos en la Constitución para la igualdad sustantiva.
“Sigamos encabezando esas luchas por nuestros derechos y los derechos de nuestras hijas e hijos, sigamos transformando por amor al pueblo”, manifestó la morenista en su discurso emitido en el Auditorio María del Rosario Espinoza.
Domínguez Nava llamó a las mujeres a organizarse en redes de apoyo, ser solidarias y de manera conjunta, exigir que se respeten sus derechos hoy establecidos en la Constitución.
La primera iniciativa que les envió la Presidenta Claudia Sheinmbaum fue la relacionada con consagrar en la Constitución la igualdad sustantiva, lo que significa que las mujeres son la prioridad.
Esta Cartilla de Derechos de las Mujeres, que fue entregada en Guasave tanto a mujeres y hombres, es parte de los compromisos para el Segundo Piso de la Transformación, el cual tiene el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y erradicar todo tipo de violencias, señala el comunicado.
Los derechos establecidos en la Cartilla son: a ser libre y feliz; a vivir en familia, en paz y con bienestar; a la educación; a la salud; a la vivienda; comunitarios; a una identidad y a tener autonomía; a la cultura; a la libre expresión y al libre tránsito; acceso y derecho a la justicia; a la participación política; digitales; a un trabajo digno y a un salario justo; libre de violencias.
La Presidenta Municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, reconoció a Graciela Domínguez por esta iniciativa de hablar de los derechos de las mujeres, ya que al hacerlo es hablar de dignidad.
Reiteró que es tiempo de ser escuchadas, de participar, de decidir, tiempo de ocupar espacios, de alzar la voz y acompañarse unas a otras.
La Diputada federal, Felicita Pompa Robles, mencionó que con la Presidenta Claudia Sheinbaum los derechos de las mujeres son política de estado, con presupuesto, con poder, pero sobre todo, con resultados.
Al abrirse la participación, se agradeció a Domínguez Nava por haber llevado hasta sus manos la Cartilla de Derechos de Mujeres, la cual habrán de leer y exigir cada uno de esos derechos, para que no sean letra muerta.
Los 15 derechos básicos establecidos en la Cartilla de los Derechos de las Mujeres
1. Derecho a ser libre y feliz.
2. Derecho a vivir en familia, en paz y con bienestar.
3. Derecho a la educación.
4. Derecho a la salud.
5. Derecho a la vivienda.
6. Derechos comunitarios.
7. Derecho a una identidad y a tener autonomía.
8. Derecho a la cultura.
9. Derecho a la libre expresión y al libre tránsito.
10. Acceso y derecho a la justicia.
11. Derecho a la participación política.
12. Derechos digitales.
13. Derechos de las niñas y las adolescentes.
14. Derecho a un trabajo digno y a un salario igualitario.
15. Derecho a una vida libre de violencias.