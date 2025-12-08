$!Invitan a sumarse al Policlaus 2025 con donación de juguetes para niñas y niños de Ahome

LOS MOCHIS._ Con el espíritu de solidaridad que caracteriza la temporada navideña, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, inició este domingo la campaña de recolección de juguetes del ya tradicional Policlaus 2025, a celebrarse el próximo 24 de diciembre.

La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía, empresas, instituciones y asociaciones civiles para que se sumen donando juguetes nuevos, que sean no bélicos y que no requieran baterías, los cuales serán entregados a niñas y niños de comunidades vulnerables del municipio.

Carlos Rodríguez Ponce, Secretario de Seguridad Pública Municipal, explicó que el centro de acopio funcionará en las oficinas de Tránsito Municipal, en el Departamento de Profesionalización, ubicado en Macario Gaxiola y Centenario, en la colonia Raúl Romanillo.