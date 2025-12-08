$!Invitan a sumarse al Policlaus 2025 con donación de juguetes para niñas y niños de Ahome

LOS MOCHIS._ Con el espíritu de solidaridad que caracteriza la temporada navideña, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, inició este domingo la campaña de recolección de juguetes del ya tradicional Policlaus 2025, a celebrarse el próximo 24 de diciembre.
La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía, empresas, instituciones y asociaciones civiles para que se sumen donando juguetes nuevos, que sean no bélicos y que no requieran baterías, los cuales serán entregados a niñas y niños de comunidades vulnerables del municipio.
Carlos Rodríguez Ponce, Secretario de Seguridad Pública Municipal, explicó que el centro de acopio funcionará en las oficinas de Tránsito Municipal, en el Departamento de Profesionalización, ubicado en Macario Gaxiola y Centenario, en la colonia Raúl Romanillo.
El horario de recolección de juguetes será de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas.
“Cada año esta actividad se convierte en un puente entre la sociedad y la corporación para llevar alegría a quienes más lo necesitan. Queremos superar la meta del año pasado, donde logramos entregar cerca de 7 mil regalos”, expresó Rodríguez Ponce.
Los propios elementos de la SSPyPC ya han comenzado a donar juguetes de forma voluntaria como parte del arranque interno de la campaña.
El Policlaus se ha consolidado como un evento de proximidad social que refuerza los lazos entre la policía municipal y la comunidad, llevando momentos de alegría a decenas de colonias y comunidades rurales del municipio de Ahome.