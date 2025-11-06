$!Invitan al Quinto Festival del Chilorio en Mocorito, tras obtener distintivo de denominación de origen

Durante una conferencia de prensa efectuada en el Auditorio de Palacio de Gobierno, la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, y el Alcalde de Mocorito, Enrique Parra Melesio, extendieron la invitación a este evento que, además de su relevancia culinaria, se enmarca en la reciente obtención del distintivo de identificación geográfica protegida para el chilorio de Mocorito, reconocimiento nacional que respalda su autenticidad y tradición.

La Secretaría de Turismo de Sinaloa y el Ayuntamiento de Mocorito anunciaron la realización del Quinto Festival del Chilorio, que se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en la plazuela Miguel Hidalgo del Pueblo Mágico, con el objetivo de celebrar y promover uno de los platillos más representativos de la gastronomía sinaloense.

Sosa Osuna destacó que el festival se ha consolidado como una de las celebraciones más representativas del estado, al conjuntar gastronomía, cultura y hospitalidad.

“Este festival, que llega ya a su quinta edición, ha logrado posicionarse como un referente turístico que impulsa la economía local y proyecta a Mocorito como un destino lleno de historia, sabor y hospitalidad”, señaló.

La Secretaria de Turismo informó que se espera una afluencia de alrededor de 2 mil visitantes, con una derrama económica estimada entre 800 mil y un millón de pesos.

Además, para facilitar la asistencia desde Culiacán, el programa Enamórate de Sinaloa dispondrá un autobús gratuito que saldrá de Palacio de Gobierno a las 9:00 de la mañana.

Las personas interesadas podrán reservar su lugar vía WhatsApp al número 669 230 31 63.

El Alcalde Enrique Parra subrayó la relevancia del evento para la comunidad mocoritense, al tratarse de una tradición que fortalece la identidad local y la vocación turística del municipio.

“Mocorito es un Pueblo Mágico con historia, cultura y tradición; tiene mucho que ofrecer en la gastronomía a nuestros visitantes”, expresó.

El Festival del Chilorio iniciará a las 12:00 del día y tendrá una duración aproximada de seis horas. Participarán 40 expositores, entre restaurantes y familias dedicadas a la elaboración del tradicional platillo.

En la conferencia también estuvieron presentes Adolfo Rojo Montoya, director de Turismo de la Zona Centro, y Dora Guadalupe López Cervantes, directora de Turismo del Ayuntamiento de Mocorito.