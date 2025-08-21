Norte
|
Nombramiento

Jaime Astorga asume como nuevo director del Hospital General de Los Mochis

El médico, con trayectoria en epidemiología, docencia y asociaciones médicas, sustituye en el cargo a Luisa Reyna Armenta
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/08/2025 18:41
21/08/2025 18:41

El Hospital General IMSS-Bienestar de Los Mochis cambió de director con el nombramiento de Jaime Astorga Mendoza, en sustitución de Luisa Reyna Armenta.

El nuevo titular viene de desempeñarse en el mismo nosocomio en el área de vigilancia epidemiológica.

$!Jaime Astorga asume como nuevo director del Hospital General de Los Mochis

Dentro de su experiencia laboral, ha sido médico adscrito al servicio de medicina interna del Hospital General Los Mochis, así como médico general en la consulta externa en San Blas el Fuerte; y trabajador en los servicios de salud del Municipio de El Fuerte.

También se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Choix, como maestro de la materia de bioquímica en la preparatoria Choix; y maestro de la Licenciatura de Nutrición en la Universidad Autónoma de Durango campus Los Mochis.

Astorga Mendoza Acumula experiencia docente como profesor adjunto de la materia de psicología clínica en la carrera de Medicina extensión Los Mochis de la UAS; además de haber sido presidente del Colegio Médico de Los Mochis A.C. en el periodo 2017-2020.

#Hospital General
#Salud
#Nombramiento
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube