Japama anulará descuentos a quienes incumplan convenios firmados del programa ‘Ponte al Dia’

LOS MOCHIS._ Apenas a unos días de finalizar el programa “Ponte al Día”, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) emitió una advertencia clara: los beneficios otorgados no son definitivos si se incumple el plan de pagos.

La Gerencia General de la paramunicipal informó que aquellos usuarios que firmaron un convenio de regularización y han dejado de abonar, corren el riesgo inminente de perder lo ganado.

El Titular del organismo, Higuera Terrazas reveló que ya se tiene una “lista roja” de ciudadanos morosos que fallaron casi de inmediato.

“Quiero informar que actualmente hay alrededor de 28 convenios que serán cancelados por incumplimiento a sus pagos, lo que implica que regresarán a su deuda original”, sentenció el funcionario.

La normativa del programa, que cerró oficialmente su convocatoria el pasado 31 de diciembre, establece una cláusula de rescisión automática. Si el usuario acumula más de tres meses sin realizar el abono pactado, el sistema elimina el descuento “histórico” aplicado y reactiva el saldo total del adeudo anterior, sumando además los nuevos consumos.

La Japama destacó que “Ponte al Día” fue un esquema exitoso que logró regularizar a más de 50 mil usuarios en Ahome. Sin embargo, el objetivo de la paramunicipal es mantener esa cartera sana, por lo que exhortaron a la ciudadanía a no perder la oportunidad de estar al corriente y evitar que la deuda vuelva a crecer.