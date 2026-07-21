$!Japama avanza en la reparación de drenajes colapsados en Los Mochis tras afectaciones por lluvias

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de mitigar los riesgos para la población y restaurar el servicio de alcantarillado, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome mantiene activos diversos frentes de trabajo para la reparación de atarjeas colapsadas y la atención de socavones ocasionados por las recientes precipitaciones.

El gerente general de Japama, Emmanuel Higuera Terraza, dio a conocer que las cuadrillas operativas priorizan las zonas críticas tanto en el área urbana como en las comunidades rurales.

Entre los puntos de mayor relevancia se encuentra la Colonia Texas, donde se concluyen los trabajos de reposición de 72 metros de tubería para solucionar de fondo el problema que afectaba a los vecinos del sector.

“Tenemos varios problemas de drenajes colapsados y los atendemos conforme al plan de trabajo. Ahorita estamos terminando la reparación de 72 metros lineales de tarjea por la calle Genaro Estrada, lo cual va a resolver la mayoría de los problemas en ese sector, para las familias y escuelas que están a los alrededores”, declaró.

Asimismo, se intervienen cruceros de alto flujo vehicular y peatonal como el hundimiento registrado en el cruce de los bulevares Río Las Cañas y Johnston, además de atenderse taponamientos derivados del arrastre de azolve y basura que generan las lluvias.