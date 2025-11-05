Japama invita a aprovechar programa ‘Ponte al Día’

LOS MOCHIS._ El programa “Ponte al Día con Japama” se mantendrá para que la paramunicipal pueda beneficiar a más usuarios, solicitó el Cabildo del Ayuntamiento de Ahome.

Hasta el momento, el programa ya benefició a más de 11 mil usuarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.

Por única ocasión se implementa para que los usuarios con saldos añejos puedan poner al día sus cuentas, señaló el gerente de Japama, Emmanuel Higuera Terraza.

“... con esta oportunidad única para ponerse al día, con un beneficio histórico sin certeza de que se repita en el futuro, de ahí el exhorto a la población a que aproveche este programa ‘Ponte al Día con Japama’”, expresó.

Para estos beneficios, explicó, se puede acceder a formatos de pago sin salir de casa, ya que la información está disponible en línea en la Web y la App Japama Móvil.

Agradeció que, en los primeros días del programa, más de 11 mil usuarios se han beneficiado, y ratificó que lo recaudado se reflejaría en mejoras a la red hidráulica y demás programas y servicios de la Junta.

“Si hay intención, hay solución”, ratificó Higuera Terraza.

En el programa Ponte al Dia con Japama, se puede conveniar el adeudo, es decir, se da una parte del adeudo, y el resto a pago en convenio.