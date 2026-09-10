$!Japama lanza un programa de descuentos del 100% en recargos a morosos

LOS MOCHIS._ Con motivo de las fiestas patrias, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome anunció el arranque de un programa especial de condonación que eximirá a los usuarios con adeudos de pagar la totalidad de sus recargos.

Esta medida, impulsada en coordinación con el Ayuntamiento de Ahome que preside el Alcalde Antonio Menéndez de Llano, busca ser un respiro para la economía de las familias locales y brindar alternativas viables para la regularización de cuentas vencidas durante este mes de septiembre.

Emmanuel Higuera Terraza, gerente de Japama, destacó que este esquema está diseñado específicamente para aquellos ciudadanos que, por diversas razones, no lograron beneficiarse de las campañas de descuentos anteriores.

"Estaremos aplicando el 100 por ciento de descuento en recargos durante este periodo. Los usuarios pueden acudir a nuestras cajas o realizar su pago en línea, de manera que tengan diferentes alternativas para efectuar su pago", puntualizó.