LOS MOCHIS._ Para contener los brotes de aguas residuales y reparar fallas en la infraestructura hidráulica, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome mantiene operativos continuos de sus brigadas técnicas, trabajando de lunes a domingo tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales. El gerente general del organismo, Emmanuel Higuera Terrazas, informó que desde el fin de semana el personal intensificó las maniobras de rehabilitación de fugas y desazolve de taponamientos en la red de drenaje sanitario.

En la ciudad de Los Mochis, las intervenciones se concentran en sectores como Colegio Militar, Flor de Lis e Infonavit Macapule, mientras que en el área rural las cuadrillas operan en las sindicaturas de Topolobampo con atención puntual en las inmediaciones del jardín de niños, Higuera de Zaragoza, Ahome, San Miguel, El Carrizo y El Guayabo. “Estamos por arrancar en el sector Infonavit Macapule, otras rehabilitaciones de algunos tramos que nos están causando pues ya muchos afloramientos ahí en todo ese sector”, manifestó. Higuera Terrazas subrayó que la prioridad de sostener estos turnos ininterrumpidos radica en evitar focos de infección y resguardar la salud y seguridad de las familias frente al afloramiento de aguas negras.