$!Japama reporta repunte del 12% en la recaudación de pagos electrónicos

LOS MOCHIS._ Durante el transcurso de este mes de agosto, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome registró un incremento del 12.11 por ciento en la captación de recibos pagados a través de sus plataformas en línea.

Este repunte refleja una respuesta de manera positiva por parte de la ciudadanía frente a las alternativas tecnológicas facilitando el acceso a los servicios públicos.

Emmanuel Higuera Terraza, gerente general de Japama, destacó que migrar al entorno digital permite a las familias de Ahome saldar sus cuentas de forma inmediata y segura, eliminando por completo la necesidad de trasladarse físicamente a los módulos de cobro.