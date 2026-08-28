$!Japama reporta repunte del 12% en la recaudación de pagos electrónicos

LOS MOCHIS._ Durante el transcurso de este mes de agosto, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome registró un incremento del 12.11 por ciento en la captación de recibos pagados a través de sus plataformas en línea.
Este repunte refleja una respuesta de manera positiva por parte de la ciudadanía frente a las alternativas tecnológicas facilitando el acceso a los servicios públicos.
Emmanuel Higuera Terraza, gerente general de Japama, destacó que migrar al entorno digital permite a las familias de Ahome saldar sus cuentas de forma inmediata y segura, eliminando por completo la necesidad de trasladarse físicamente a los módulos de cobro.
"Estamos impulsando alternativas digitales para facilitar a nuestros usuarios el cumplimiento oportuno de su pago y hacer más accesible este trámite el cual pueden realizar de manera rápida, cómoda y segura desde cualquier lugar y sin necesidad de acudir a nuestras oficinas", mencionó .
Para facilitar el cumplimiento oportuno del servicio de agua potable, la dependencia mantiene operativas dos vías electrónicas principales: la aplicación para teléfonos inteligentes "Japama Móvil", descargable en las tiendas de sistemas operativos, y la pasarela de pagos en su sitio web institucional, www.japama.gob.mx.
Las autoridades de la Junta reiteraron el llamado a los usuarios para que sigan aprovechando estas innovaciones, consolidando así una cultura de pago puntual que se traduce en mayor comodidad para el ciudadano y mejores finanzas para el mantenimiento de la red hidráulica del municipio.