$!Jesús Manuel decidió, a sus 72 años, iniciar una carrera universitaria en Guasave

“Hubo un programa de primaria abierta y un muchacho de ahí del ejido me dijo y empezamos a estudiar la primaria y al tiempecito me llegó el certificado y yo me emocioné, dije: voy bien; entonces al tiempecito dieron secundaria abierta y me inscribí y ya verá que hice exámenes y me vino certificado de secundaria también”, recuerda.

“... pues me emocioné más y dije voy a seguirle, entonces la prepa tuve que venir a hacerla aquí en Guasave en un año con clases los sábados y me vino el certificado también de preparatoria y me dieron más ganas de seguir, me daban más ánimos de seguir adelante”.

Rojas Flores recuerda que desde niño había pensado en estudiar Derecho, por lo que se emocionó cuando vio esa posibilidad, sin fijarse en su edad.

“Yo cuando era niño le decía a mi papá quiero estudiar las leyes, me gusta mucho, pero él me decía que no había dinero y me sacó a trabajar a la labor en el corte de tomate, y le decía papá a mí me gusta el trabajo en el campo, pero madruga uno, anda en el lodo y gana poco, yo lo que quiero es estudiar y me decía estoy de acuerdo, pero no hay dinero”, señaló.