Jesús Rojo Plascencia alza la mano; quiere dirigir la AARSP, en Guasave

GUASAVE._ Como cualquier socio con sus derechos a salvo como miembro de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, Jesús Rojo Plascencia reconoció que tiene la aspiración de dirigir este organismo agrícola privado para el periodo 2022-2025.

El agricultor aclaró que el ser hermano de Gustavo Rojo Plascencia, actual presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, no debe ser factor ni a favor ni en contra, ya que él quiere dar resultados por su propia cuenta.

“Soy un aspirante, he tenido invitaciones, la gente de las comunidades me está jalando para que participe, creo que estamos en el ánimo de la gente y a toda invitación estamos asistiendo”, dijo.

Aunque formalmente no hay campañas todavía porque no se ha publicado la convocatoria para el cambio de la dirigencia que actualmente encabeza Baltazar Aguilasocho Montoya, hay dos corrientes dentro de la AARSP que buscan el control del organismo: uno que impulsa a Rojo Plascencia y otro que lleva a la cabeza a Eucario Ortiz Castro, hermano del también ex presidente del organismo, Vinicio Ortiz Castro.

Jesús Rojo expuso que lo ideal sería llegar en unidad al proceso de cambio de dirigencia, pero al final todos los socios que tienen sus derechos a salvo tienen la libertad de aspirar y a nadie se le puede coartar.

“Pueden tener aspiraciones los que sea, pero siempre es mejor la unidad, hay que trabajar en unidad porque nos tenemos que enfocar en las cosas que vienen y estando unidos somos más fuertes”, aseveró.

“Más que nunca tenemos que estar unidos para salir avante en todo lo que se pueda venir, somos amigos todos, somos compañeros y esto se trata de sumar, no de restar, la unidad debe prevalecer ante todo”.

Sostuvo que a él lo están animando otros socios a participar, le han girado invitaciones de distintas comunidades para algunas reuniones de apoyo, por lo que le interesa ser la cabeza que represente esas inquietudes.

Aseguró que es capaz de asumir una responsabilidad como es la presidencia de la AARSP y dar resultados para todos los socios.