$!Jóvenes marchan en Los Mochis por la paz; exigen destitución de Claudia Sheinbaum y Rocha Moya

LOS MOCHIS._ Cientos de personas, la mayoría jóvenes que se identifican como parte de la “Generación Z”, tomaron las principales vialidades de Los Mochis para realizar la Marcha por la Paz, convocada para exigir un alto a la violencia en la entidad y demandar la destitución de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La movilización, que según los organizadores formó parte de una jornada de protesta a nivel nacional, congregó este sábado desde las 16:30 horas a los manifestantes en el monumento al Quijote, ubicado sobre el bulevar Rosendo G. Castro.

Con pancartas y altavoces, el contingente expresó su hartazgo ante la ola de violencia que azota al Sinaloa. Entre las consignas, destacó la que hacía referencia a un caso específico: el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán.

“Carlos Manzo no murió, el gobierno lo mató”, se leía en varias cartulinas, la misma consigna que se escuchó este sábado a nivel nacional.

Otras de las cartulinas que sobresalieron durante la marcha fueron las referentes a Carlos Emilio Galván Valenzuela, el joven de Durango que desapareció en Mazatlán, así como también había otras pancartas con mensajes como “Queremos Paz” y “El Pueblo Sangra”, principalmente.