$!Jóvenes marchan en Los Mochis por la paz; exigen destitución de Claudia Sheinbaum y Rocha Moya

LOS MOCHIS._ Cientos de personas, la mayoría jóvenes que se identifican como parte de la “Generación Z”, tomaron las principales vialidades de Los Mochis para realizar la Marcha por la Paz, convocada para exigir un alto a la violencia en la entidad y demandar la destitución de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La movilización, que según los organizadores formó parte de una jornada de protesta a nivel nacional, congregó este sábado desde las 16:30 horas a los manifestantes en el monumento al Quijote, ubicado sobre el bulevar Rosendo G. Castro.
Con pancartas y altavoces, el contingente expresó su hartazgo ante la ola de violencia que azota al Sinaloa. Entre las consignas, destacó la que hacía referencia a un caso específico: el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán.
“Carlos Manzo no murió, el gobierno lo mató”, se leía en varias cartulinas, la misma consigna que se escuchó este sábado a nivel nacional.
Otras de las cartulinas que sobresalieron durante la marcha fueron las referentes a Carlos Emilio Galván Valenzuela, el joven de Durango que desapareció en Mazatlán, así como también había otras pancartas con mensajes como “Queremos Paz” y “El Pueblo Sangra”, principalmente.
Los jóvenes y adultos, en su mayoría vestidos de blanco, argumentaron estar cansados de la inseguridad y la falta de respuesta de las autoridades en los tres niveles de gobierno.
“Debemos de empezar a promulgar estas palabras de justicia y de paz, porque cómo es posible que este gobierno está siendo hipócrita, porque es una hipocresía lo que está haciendo Claudia y tanto todo el círculo que está detrás que es un circo a fin de cuentas”, comentó uno de los manifestantes.
El contingente avanzó de manera pacífica por la avenida Gabriel Leyva y, posteriormente, tomó el bulevar Rosendo G. Castro, hasta concluir en la explanada del Teatro Ingenio.
“Tenemos la capacidad de hacer el cambio, nosotros somos el cambio, están nuestras manos hacer una diferencia, está en nuestras manos qué va a pasar con el País, es nuestro México y aquí queremos vivir, no nos queremos tener que ir del País por la situación actual del gobierno reaccionado, fuera el narcoestado”, señaló una manifestante.
Durante el recorrido, los manifestantes corearon lemas, exigiendo la renuncia de los mandatarios, ante su incapacidad para poder garantizar la paz en el País y el estado.
Al llegar al Teatro Ingenio, los participantes leyeron un manifiesto en el que reiteraron sus demandas de justicia y seguridad. La protesta concluyó sin incidentes mayores, bajo la discreta vigilancia de elementos de Tránsito Municipal que desviaron la circulación durante el paso de la marcha.
La protesta concluyó sin incidentes mayores, con la entonación del Himno Nacional Mexicano, y el recorrido estuvo bajo la vigilancia de elementos de Tránsito Municipal que desviaron la circulación durante el paso de la marcha.