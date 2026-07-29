$!Juez dicta prisión preventiva a presunto agresor de perros en El Carrizo, Ahome

LOS MOCHIS._ Tras los graves hechos de violencia en contra de animales domésticos ocurridos en el municipio de Ahome, la Fiscalía General del Estado logró que un juez dictara vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de Leonel Paúl “N”, señalado como el presunto responsable de disparar con un rifle de diábolos contra diversas mascotas en la sindicatura del Valle de El Carrizo.

La resolución judicial se emitió durante la audiencia inicial celebrada este miércoles 29 de julio en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Acusatorio de la Zona Norte. En el acto, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación, los cuales acreditaron la probable responsabilidad del imputado en el delito de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos.

De acuerdo con la indagatoria, los hechos se registraron en el ejido Jesús García, perteneciente a la citada sindicatura ahomense, cuando Leonel Paúl “N” presuntamente abrió fuego contra varios perros utilizando un arma de aire comprimido, en la cual la agresión cobró la vida de un canino, un ejemplar cruza de las razas Husky y Pastor Alemán, el cual falleció en el sitio a consecuencia de las lesiones producidas por los proyectiles.

Asimismo, otros animales resultaron con heridas de consideración.