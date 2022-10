$!Justifica AMLO instalación de planta de amoniaco de Topolobampo; ‘no fue imposición’, dice

GUAMÚCHIL._ La futura instalación de la planta de amoniaco en Topolobampo, en el extremo norte de Sinaloa, no fue una imposición, aseguró el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a la ciudad de Guamúchil en Sinaloa.

“Entonces decirle a los compañeros, vamos a seguir dialogando, pero además otra cosa para información general, que no se piense que es un acto arbitrario se llevó a cabo una consulta para lo de la planta, no fue una imposición y la mayoría de la gente dijo sí nos conviene que haya fertilizantes en Sinaloa para mejorar la producción de alimentos, entonces no es una imposición”, expresó el Presidente durante el evento de supervisión del plan IMSS-Bienestar en Sinaloa.

“Pero además saben ustedes que esa planta que yo quiero que empiece a andar, que empiece a construirse ya ni siquiera la voy yo a inaugurar, pues no estoy pensando en mi gobierno, estoy pensando hacia adelante, de que no nos falten los alimentos, porque tenemos que ser autosuficientes en alimentos y en energéticos”.

El Presidente recordó cómo antes el país era autosuficiente en fertilizantes, pero que con la política neoliberal se desmanteló toda la planta petroquímica de México y se vendió Fertimex, y ahora se tiene que comprar los fertilizantes en el extranjero.