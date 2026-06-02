$!Kobanaros Yoreme-Mayo exigen respeto a consulta indígena; avalan construcción de planta de amoníaco en Topolobampo

LOS MOCHIS._ Frente al resurgimiento de la polémica y las recientes movilizaciones opositoras en la región, el Consejo Supremo Estatal de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa levantó la voz para ratificar su aval a la construcción de la planta de amoníaco en Topolobampo, exigiendo respeto a la voluntad de las comunidades.

A través de un manifiesto público dirigido a la sociedad y a los pueblos originarios del país, las autoridades tradicionales recordaron que su postura no es improvisada, sino el resultado de su participación en la Consulta Previa, Libre e Informada. Este ejercicio, recalcaron, contó con la vigilancia de dependencias como la Semarnat y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Durante dicho proceso, los gobernadores indígenas aseguran haber recibido toda la información necesaria para comprender los alcances e impactos de la inversión en la bahía.

El documento reconoce que aún persisten cuestionamientos al interior de algunos poblados; sin embargo, los Kobanaros aclararon que estas inquietudes no han sido ignoradas, sino canalizadas a través de mesas de diálogo continuo y reuniones de seguimiento con representantes de la empresa y del gobierno.