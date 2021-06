LOS MOCHIS._ Ya con la constancia que lo acredita como Alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros señaló que ‘Ahome se pintó de Morena porque la gente y el pueblo así lo quiso’, y aseguró que ofrecerá un gobierno ‘abierto e incluyente’.

“Yo invito a todos y todas a que hagamos un buen gobierno. Ahome merece unidad, merece respeto. Ya pasaron las campañas, ya pasó el cómputo”, expresó.

Respecto a la presencia de grupos armados que se evidenció antes y durante la jornada electoral, y los actos violentos que influyeron en su desarrollo, se comprometió ‘a poner orden’; y consideró que la población se defendió saliendo a votar pese al ambiente de intimidación.

“Yo creo que los diferentes intereses por querer arrebatarle el triunfo, no a nosotros, no a Morena, no al PAS, sino a la sociedad, fue muy evidente. Pero a final de cuentas, con todo y esos actos de intimidación y violencia que se presentaron, la gente se unió, la gente salió”, dijo.

“La sociedad fue mucha pieza, se defendió de todos los barbajanes que quisieron hacer sus fechorías”, agregó.

Tras un extenso cómputo final de votos, que llevó a recuento más del 60 por ciento de los paquetes electorales, el Consejo Municipal Electoral validó el triunfo de Vargas Landeros con un total de 51 mil 668 votos; seguido por José Domingo Vázquez, del Partido del Trabajo, con 45 mil 632, y Marco Antonio Osuna, de la alianza PRI-PAN-PRD, con 45 mil 562 sufragios.

Al respecto, comentó que Vázquez y Osuna ‘tienen todo el derecho de impugnar la elección’, como han manifestado, y reiteró su confianza en la autoridad electoral, de la que opinó que ‘ha actuado con toda objetividad’ en el proceso electoral.

“Hay que darle la vuelta a la página, no quiero averiguar, no quiero meterme en temas para no lastimar más a Ahome. En estos días la sociedad fue la que estuvo lastimada, y es el momento de que hagan el mejor esfuerzo, yo lo estoy haciendo; hay que trabajar juntos y unidos por Ahome”, exclamó.

Se le cuestionó por las manifestaciones de protesta realizadas afuera del Consejo Municipal Electoral durante el cómputo final de votos, y comentó que decidió no asistir a recoger su constancia de mayoría para evitar fricciones entre sus simpatizantes y los manifestantes, a quienes calificó como ‘gente que iba decidida a hacer algún daño’.