$!La transformación se defiende con la verdad y junto al pueblo: Estrella Palacios

AHOME._ En su recorrido por la zona rural de Ahome, Estrella Palacios Domínguez, aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, encabezó Asambleas Informativas en los ejidos de Macapul, Compuertas y Mochis, donde afirmó que la mejor forma de defender la Cuarta Transformación es mantenerse cerca del pueblo y fortalecer la organización desde el territorio.

A través de un comunicado, se informó que ante vecinas y vecinos, Palacios Domínguez destacó que los gobiernos de Morena elevaron los programas sociales a rango constitucional para garantizar que nunca más dependan de la voluntad de los gobiernos en turno ni puedan utilizarse con fines políticos. Asimismo, señaló que la Transformación iniciada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador continúa consolidándose bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con resultados reflejados en la reducción de la pobreza, el impulso a las juventudes mediante las becas para el bienestar y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como en la construcción de viviendas para miles de familias mexicanas.