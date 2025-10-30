$!Liberan productores caseta de Cuatro Caminos, en Guasave, y la preparan para el cierre

GUASAVE._ Productores agrícolas sinaloenses tomaron este jueves la caseta Cuatro caminos, en el municipio de Guasave, como parte de sus protestas para exigir una mesa de diálogo con autoridades agrícolas del Gobierno federal.
El grupo pelea una negociación de precios de garantía y apoyos por tonelada.
Hasta este momento el grupo mantiene abierto un carril por cada sentido de la autopista Benito Juárez y dejan pasar sin pagar el peaje a todo vehículo que transite.
Algunos productores compartieron que el cierre de la caseta, como lo anunciaron la noche del miércoles, se dará después de las 11:00 horas.
En el lugar esperan la llegada de productores de Ahome y del líder Baltazar Valdez Armentía.