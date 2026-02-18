Licencia permanente en Sinaloa es un ahorro disfrazado de gasto que dará certeza a transportistas al eliminar burocracia: AMMJE

LOS MOCHIS._ Tras la aprobación de la licencia de conducir de manera permanente en Sinaloa el cual va más allá de un simple trámite administrativo, para el sector empresarial es vista como una estrategia financiera que brindará estabilidad operativa, especialmente para aquellos giros que dependen intensivamente de la movilidad.

La validación se aprobó de manera unánime por parte del Congreso del Estado a las reformas de la Ley de Movilidad Sustentable y la Ley de Hacienda, donde la iniciativa privada local ha comenzado a sacar cuentas. Dulce María Ruiz Castro, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) destacó que el balance es positivo.

La dirigente, quien también posee experiencia en el ramo transportista y turístico, reconoció que el costo inicial de la licencia permanente seria de un estimado en alrededor de los 2 mil 400 pesos a lo que de primera impresión para el ciudadano común le podría parecer un precio elevado o también para las empresas que deben costear las licencias de sus choferes.

“De entrada, la inversión va a ser un poquito alta; sin embargo, creo que viene a reducir los costos de los usuarios quienes, pues finalmente tenemos que conducir y trasladarnos”, indicó Ruiz Castro.

Para las empresas que manejan flotillas, la reforma significa un respiro en la carga de los procesos administrativos. Ruiz Castro explicó que eliminar la obligación de renovar el plástico cada dos o cuatro años no solo ahorra dinero, sino también horas perdidas en las oficinas de recaudación.

Finalmente, la líder de las empresarias mochitenses consideró que esta medida coloca a Sinaloa a la vanguardia en facilidades administrativas, sugiriendo que el modelo debería ser replicado en otras entidades federativas para homologar beneficios y fomentar la competitividad logística del país.

“Esperemos que otros estados también puedan replicar esta practica por que veo como una política publica buena”, dijo la presidenta del AMMJE.