Llama Estrella Palacios a mantener la unidad, la organización y el trabajo cercano al pueblo

JUAN JOSÉ RÍOS._ La Alcaldesa de Mazatlán con licencia, Estrella Palacios Domínguez, llamó a mantener la unidad, la organización y el trabajo cercano al pueblo.

Ante habitantes de la comunidad de Bachoco, municipio de Juan José Ríos, Palacios Domínguez refrendó su identidad como una mujer orgullosamente morenista, con una trayectoria construida dentro del movimiento y sin haber militado nunca en otro partido político.

“Soy una orgullosa morenista. En mi historia de vida nunca he militado en otro partido. Soy una mujer de retos y de resultados, y sé que los grandes cambios no se construyen desde un escritorio, sino caminando, escuchando y trabajando en la calle, con la gente”, afirmó la aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Palacios Domínguez resaltó que los resultados de la Transformación ya se reflejan en Sinaloa, particularmente a través de los programas sociales impulsados por el Gobierno de México.

Señaló que tan solo en la entidad se dispersan alrededor de 25 mil millones de pesos al año de manera directa a las familias, sin intermediarios y lejos de las prácticas.