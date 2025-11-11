Llega este jueves la Feria Canaco Los Mochis

LOS MOCHIS._ La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Los Mochis lanzó la convocatoria oficial para su evento más esperado del año: la Vigésima Novena Edición de la Feria Canaco, que dará inicio este 13 de noviembre y se extenderá hasta el día 25.

Cynthia Valdez Vega, primera vicepresidenta de Canaco, reiteró la invitación a las familias ahomenses que, a pesar de los aumentos en los costos operativos, la feria está diseñada como un evento de apoyo a la economía familiar, y un esfuerzo por mantener la accesibilidad al conservar el costo de entrada al mismo precio del año pasado, de 90 pesos.

“El boleto va a consistir en el mismo precio del año pasado que va a ser 90 pesos, no se va a incrementar a pesar de que hemos recibido y aumentos en todos los servicios de los proveedores en apoyo a la economía familiar se va a conservar, el boleto de entrada incluirá acceso gratuito a las atracciones mecánicas”, mencionó.

Este año contará con una amplia oferta comercial, se contará con 120 stands y pabellones especializados de servicios donde distintas empresas en los distintos rubros de gastronomía, de turismo, emprendedores del giro automotriz, de snack, también de antojitos mexicanos estarán presentes, se espera superar los 100 mil visitantes.

“Estamos esperando una afluencia mayor de 100 mil visitantes en esta feria”, mencionó Valdez Vega.

La Feria Canaco es catalogada como el evento más esperado por todas las familias y estará disponible para el público por 13 días, iniciando este jueves.