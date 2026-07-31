$!Lleva Gobernadora de Sinaloa apoyos a Mocorito tras afectaciones por lluvias; aún no tienen cifra estatal de damnificados, asegura

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, encabezó este viernes la entrega de apoyos a familias afectadas por las lluvias en el municipio de Mocorito, en lo que representó su primer evento público desde el nacimiento de su bebé, hace aproximadamente un mes. Aunque el pasado lunes asistió a la Mesa de Construcción de la Paz en Mazatlán, esa reunión se desarrolló de manera privada y sin entrevistas a la prensa. Durante su visita a la comunidad de El Progreso, la mandataria informó que su administración desplegó brigadas de Bienestar, DIF, Protección Civil y otras dependencias para atender a las familias afectadas en distintos municipios del estado, además de realizar un diagnóstico de los daños en viviendas y carreteras.





“Estoy mandando a los equipos de Bienestar, incluso también el DIF, otras autoridades, Protección Civil, a visitar las comunidades afectadas de otros municipios para llevarle los mismos apoyos que vamos a brindar aquí en el municipio de Mocorito”, declaró. Bonilla Valverde indicó que el Secretario de Obras Públicas acudió desde el jueves al municipio para revisar el estado de las carreteras y vialidades dañadas por el crecimiento de ríos y arroyos, con el objetivo de elaborar un diagnóstico e iniciar posteriormente su reconstrucción.

Detalló que los apoyos entregados incluyen despensas, estufas, cobijas, colchones, catres, abanicos y kits de limpieza, además de que se levantará un registro de otras necesidades de las familias. Precisó que en la comunidad de El Progreso se tienen identificadas 39 familias afectadas, las cuales serían atendidas durante la jornada. Asimismo, explicó que aún no existe una cifra estatal definitiva de personas damnificadas, ya que continúan los recorridos de evaluación en distintos municipios.



