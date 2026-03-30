$!Llevan jornada de atención integral a personas con discapacidad en Los Mochis

Carlos Martín Valenzuela Navarro, titular del IMDIS, destacó que este modelo de atención itinerante busca tejer una red de apoyo sólida entre la iniciativa privada y los distintos niveles de gobierno para facilitar el día a día de este sector de la población.

El evento, coordinado por el Instituto Municipal para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad (IMDIS), tuvo como sede las instalaciones del Centro de Atención Múltiple (CAM) 26. Hasta ahí arribaron familias, docentes y estudiantes provenientes de los siete CAM del municipio para aprovechar una amplia barra de servicios.

LOS MOCHIS._ Con el propósito de descentralizar la atención y garantizar el acceso a la salud y a los derechos fundamentales, más de 150 ahomenses se beneficiaron este lunes durante la segunda edición de la Jornada de Atención Integral “Amigos de la Discapacidad”.

“Hemos incluido diferentes áreas del sector público y del sector privado que nos están apoyando”, señaló el funcionario.

Entre los aliados estratégicos que se dieron cita destacan especialistas del programa IMSS Bienestar, así como personal de las direcciones municipales de Salud, Educación y del Instituto Municipal del Deporte.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron acceso sin costo a consultas de alta especialidad que habitualmente representan un fuerte gasto para la economía familiar, tales como traumatología, pediatría, medicina interna, ortopedia y fisioterapia.

Además del rubro de la salud, se instalaron módulos administrativos para agilizar la entrega gratuita de credenciales de discapacidad, tarjetones de estacionamiento y también se contempló la capacitación ciudadana a través de una charla sobre derechos humanos y legales, impartida por la asesora jurídica de la dependencia, Jenny Medina.

Valenzuela Navarro adelantó que la instrucción del Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, es llevar estos apoyos directamente a las comunidades que más lo necesitan. Por ello, las jornadas operarán con una periodicidad mensual en distintos puntos del municipio.

“La siguiente jornada, ahora el 22 de abril, será en Topolobampo y la siguiente la tenemos planeada para El Carrizo”, confirmó el director del IMDIS.

Finalmente, el funcionario reconoció la voluntad política de la actual administración municipal para concretar estas alianzas.

“Es el primer amigo de la discapacidad, nuestro Presidente Antonio Menéndez quien siempre está con nosotros, dándonos el respaldo y el apoyo. Hay que seguir promoviendo la inclusión en el municipio, esa es la encomienda”, concluyó.