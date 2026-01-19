Llevan trabajadores de Conalep protesta a la Semanera; encaran al Gobernador por presupuesto para jubilaciones

GUASAVE._ Un pequeño grupo de maestros de Conalep Sinaloa increparon al Gobernador Rubén Rocha Moya a su llegada al Centro Cultural de Guasave para exigirle que gestione un presupuesto de 50 millones de pesos que se necesitan para jubilar a trabajadores que ya cumplieron su etapa laboral.

El grupo, encabezado por Jesús Onésimo González Vázquez, alzó la voz luego de que el Gobernador Rocha Moya no se detuvo por los reclamos.

“Lo que requiere Conalep es un total de 50 millones de pesos para jubilar a sus maestros que ya alcanzamos la edad de jubilación, y que únicamente estamos pidiendo que se nos retire con una gratificación digna, porque nos vamos a ir con una miseria en las pensiones”, dijo González Vázquez.

“Queremos que se nos retire con los 17 días de salario homologado que tienen los trabajadores de Cobaes, de Cbeta, de Cbtis, de los Cecytes, de toda la educación media superior, no podemos seguir siendo los marginados del sistema educativo del nivel medio superior”.

El acercamiento se volvió ríspido cuando Rocha Moya le respondió al grupo que ellos querían “todo el presupuesto del Conalep”.

“Y se equivoca el señor Gobernador al decirnos que lo que queremos es todo el presupuesto del Conalep, miente como siempre nos han estado mintiendo”, recalcó González Vázquez.

El grupo fue conformado por otros trabajadores como Raúl Soto Vega, José Alberto Ortega Campos e Irasema Gutiérrez Gómez.

En el Estado, explicaron, hay 80 maestros que están a la espera de los recursos extraordinarios, en promedio necesitan 80 millones de pesos, para resolver las liquidaciones de los trabajadores en proceso de jubilación.

Onésimo, por ejemplo, aseguró que ya sumó 38 años de servicio y que ni él ni sus compañeros podrán jubilarse con una pensión por la Ley del 73, debido a que Conalep no otorgó prestaciones por más de 19 años.

El grupo insistió en que exigen al menos los 17 días que señala el manual de homologación para el retiro y algunos sólo aspiran 50 mil pesos de liquidación por casi 40 años de servicio.