$!Lluvias ahogan vialidades en Los Mochis; basura y obras inconclusas el principal problema

LOS MOCHIS._ Un amanecer complicado vivieron los habitantes de Ahome este sábado 24 de enero. Lo que comenzó como una lluvia constante desde la noche del viernes, derivó en encharcamientos severos y caos vial, tras confirmarse una acumulación de 42 milímetros de agua, el registro más alto en la región según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aunque la lluvia fue generalizada en el norte de Sinaloa, la infraestructura urbana de Los Mochis fue la que resintió el mayor impacto. La combinación del agua con obras de drenaje sanitario actualmente en proceso convirtió a varios sectores en zonas de riesgo para los automovilistas, quienes tuvieron que sortear calles semiinundadas y zanjas ocultas bajo el agua para evitar descomposturas mecánicas.

De acuerdo con el organismo de cuenca, el temporal golpeó con fuerza todo el Valle del Fuerte. Mientras que Los Mochis lideró la tabla de precipitaciones, las sindicaturas no se quedaron atrás como la Higuera de Zaragoza quien contó con 41 mm, así mismo la Villa de Ahome con 40 mm, y el Valle del Carrizo contó con 31 mm, El Fuerte y Ruiz Cortines: 16 mm.