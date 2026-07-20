$!Lluvias dejan vialidades anegadas y una estructura colapsada en el Centro de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Las precipitaciones registradas este lunes en Ahome movilizaron a los cuerpos de emergencia tras generar diversos encharcamientos en vialidades principales y sectores urbanos de Los Mochis, además del colapso parcial de una estructura metálica en la zona comercial. Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil implementaron un operativo de vigilancia y supervisión en distintos puntos de la ciudad para evaluar el impacto de las lluvias.

Entre las primeras acciones destacó la revisión del sistema de bombeo pluvial, constatando que los cárcamos se encontraran en óptimo funcionamiento para acelerar el desalojo del agua acumulada en las zonas vulnerables. Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en el sector Centro, específicamente sobre las calles Zaragoza y Castro. En ese punto, las rachas de viento y la acumulación de humedad provocaron el colapso de una estructura metálica tipo cubierta situada al exterior de un local comercial, la cual sostenía un anuncio publicitario de gran tamaño. La estructura quedó sobre la banqueta a punto de derrumbarse por completo, representando un peligro inminente para los transeúntes.

Ante esta situación, los elementos de auxilio procedieron de inmediato a realizar el acordonamiento y la delimitación perimetral para evitar accidentes peatonales. Paralelamente, los recorridos de vigilancia permitieron brindar asistencia vial a conductores que quedaron varados en medio de calles y bulevares anegados, cuyos vehículos sufrieron apagones repentinos al intentar cruzar los espejos de agua. Los agentes ayudaron a orillar las unidades y verificar su estado.