$!Lluvias y rachas de viento derriban 14 arboles causando estragos en Ahome; PC pide extremar precauciones ante mal clima

LOS MOCHIS._ Un saldo preliminar de 14 árboles caídos, cortes en el suministro eléctrico y daños materiales en al menos una vivienda, fue el resultado de las recientes lluvias y fuertes vientos que azotaron al Municipio de Ahome. Mario Cosme Gallardo, Coordinador Municipal de Protección Civil, informó que desde el inicio de la contingencia se desplegaron brigadas de supervisión para evaluar los daños. A la par, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran trabajando a marchas forzadas para reparar las líneas reventadas y devolver la luz a las zonas afectadas.





"Tenemos el reporte de 14 árboles caídos. Comisión Federal sigue trabajando en retirar algunos cableados que quedaron afectados y nosotros continuaremos verificando si existe alguna otra situación que se haya generado a consecuencia de las condiciones registradas", declaró el funcionario municipal. Los estragos de los ventarrones se concentraron principalmente en las comunidades de la periferia del municipio, donde los habitantes continúan a la espera de que la CFE normalice el servicio eléctrico en las próximas horas. Entre los incidentes más destacados dentro de la zona urbana, Protección Civil reportó colapso de un árbol sobre una vivienda, provocando únicamente el derrumbe de una barda perimetral.





