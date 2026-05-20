$!Localizan al menos tres fosas clandestinas en zona rural de Mocorito

Integrantes del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras localizaron al menos tres fosas clandestinas durante el segundo día consecutivo de trabajos de rastreo en una zona ubicada entre la sindicatura de Pericos y la comunidad de Recoveco, en el municipio de Mocorito.

Las labores se realizan en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado, mientras que elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano mantienen resguardada el área donde se llevan a cabo las excavaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, hasta el momento no se ha confirmado cuántos cuerpos podrían encontrarse sepultados en el sitio, debido a que los trabajos de búsqueda y procesamiento continúan por parte de peritos y agentes investigadores.