$!Locatarios de Plaza Fiesta Las Palmas exigen respuestas y celeridad en peritajes tras incendio

“No lo conocemos, pero el documento oficial lo prometen entregar de una semana a 10 días”.

“Nosotros hasta el día de ayer no teníamos conocimiento de los avances extraoficialmente ya se nos están diciendo que ya hay un dictamen”, explicó.

Héctor Alan, integrante del recién formado comité, señaló que la lentitud en los trabajos técnicos por parte de las autoridades ha prolongado la agonía de los comerciantes, quienes hasta el momento no tienen certeza oficial de lo ocurrido.

LOS MOCHIS._ La desesperación y la incertidumbre embargan a los comerciantes de la Plaza Fiesta Las Palmas, quienes anunciaron la conformación de un comité integrado por más de 80 locatarios afectados para exigir agilidad en los trabajos de peritaje tras el incendio que consumió gran parte del inmueble comercial, con 40 años de antigüedad.

El representante detalló que el impacto es mayúsculo, afectando a 750 empleos directos y alrededor de 5 mil indirectos, además de lamentar la trágica pérdida de vidas humanas y las personas que aún se encuentran en hospitales.

Agregó que hasta el momento se han interpuesto más de 40 querellas por parte de los locatarios.

“Todo es a quien resulte responsable, entonces queda en el aire todo y nosotros ya no aguantamos más tiempo sin tener una respuesta”, sentenció.

Para poder ingresar e iniciar la reconstrucción, los locatarios necesitan presentar ante Protección Civil dictámenes estructurales, eléctricos, de agua y drenaje.

Madel Orejel, consejera y locataria afectada, relató el drama humano que viven decenas de familias que, de la noche a la mañana, se quedaron sin su sustento, manteniendo a sus empleados reubicados en espacios insuficientes y con pagos de impuestos o recibos de luz que no se detienen.

“A todos nosotros esto fue un duelo, se nos murió algo que construimos nosotros o que construyeron nuestros papás”, expresó Orejel con frustración.

“¿Por qué vamos nosotros a pagar un plato que no rompimos? Porque yo no quemé la plaza. Yo no soy responsable de que hubiera cuidados para que eso no sucediera. Y hay un responsable y ese es el que tiene que pagar los daños de todos nosotros”.

Por su parte, la locataria Beatriz Armenta reiteró el estrés y la urgencia de que fluyan los dictámenes.

“Es nuestro medio de vida y es más desesperante el que no nos den resultados, el venir y ver la plaza cerrada”, apuntó.

A la crisis económica se suma un nuevo riesgo estructural por el clima. Ismael Carbó, otro de los afectados, advirtió sobre el peligro que representa el inmueble dañado en los próximos meses.

“Todos los propietarios y los arrendatarios tenemos el temor de la estación que viene, se acercan lluvias y posiblemente ciclones. Entonces todos tenemos un temor más de que a la plaza no se ha podido hacer nada”, concluyó.

Los locatarios exigen a la Fiscalía y a Protección Civil que emitan los resultados para que las aseguradoras entren en acción y así poder comenzar a levantar sus negocios.