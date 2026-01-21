$!Logran reducir al 50% incidencias en choques en Los Mochis tras reajuste de tiempos en semáforos

LOS MOCHIS._ La implementación de la nueva infraestructura de semaforización y la aplicación de esquemas dinámicos en sus tiempos de operación han permitido una disminución del 50 por ciento en los accidentes viales en la ciudad, aseguró Geovanny Villegas Achoy.

El director de Tránsito Municipal de Ahome explicó que la clave no ha sido la instalación de los equipos, sino el monitoreo permanente que realizan los agentes.

Esta vigilancia permite detectar qué cruceros sufren mayor congestionamiento vehicular para poder intervenir y modificar la duración de las luces según la demanda del momento.

“Estamos monitoreando cada cierto tiempo los horarios donde hay más congestionamiento para darle tiempo a diferentes avenidas, pero el tráfico intenso viene siendo en ciertos horarios, entradas y salidas de escuelas, entradas y salidas de trabajo”, indicó.

Villegas Achoy reconoció que el flujo vehicular en Los Mochis no es estático, sufriendo picos de estrés durante las entradas y salidas de escuelas y centros laborales.