$!Logran reducir al 50% incidencias en choques en Los Mochis tras reajuste de tiempos en semáforos

LOS MOCHIS._ La implementación de la nueva infraestructura de semaforización y la aplicación de esquemas dinámicos en sus tiempos de operación han permitido una disminución del 50 por ciento en los accidentes viales en la ciudad, aseguró Geovanny Villegas Achoy.
El director de Tránsito Municipal de Ahome explicó que la clave no ha sido la instalación de los equipos, sino el monitoreo permanente que realizan los agentes.
Esta vigilancia permite detectar qué cruceros sufren mayor congestionamiento vehicular para poder intervenir y modificar la duración de las luces según la demanda del momento.
“Estamos monitoreando cada cierto tiempo los horarios donde hay más congestionamiento para darle tiempo a diferentes avenidas, pero el tráfico intenso viene siendo en ciertos horarios, entradas y salidas de escuelas, entradas y salidas de trabajo”, indicó.
Villegas Achoy reconoció que el flujo vehicular en Los Mochis no es estático, sufriendo picos de estrés durante las entradas y salidas de escuelas y centros laborales.
Por ello, descartó que los semáforos operen bajo un sistema fijo las 24 horas, optando en su lugar por ajustes que desahoguen las arterias principales.
También adelantó que, una vez que concluya la etapa de instalación física de todos los dispositivos, se dará paso a un programa integral de sincronización y se instalarán boyas y reductores de velocidad en los cruceros que el mapa de Tránsito identifica como de alto riesgo.
Aunque la incidencia general ha bajado, matizó que la estadística varía día con día.
Mientras que entre semana los percances son esporádicos, los fines de semana suelen repuntar.
Villegas Achoy señaló directamente al consumo de alcohol como el detonante principal de los choques durante los días de descanso, cuando la movilidad recreativa aumenta tanto en el casco urbano como en las carreteras aledañas.
Advirtió que mantienen “cero tolerancia” con el estacionamiento en doble fila, una práctica común en zonas escolares.
El protocolo actual inicia con una llamada de atención al conductor, pero escala a sanción económica si existe reincidencia o si la unidad es abandonada obstruyendo el flujo vehicular.