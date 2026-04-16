‘Los alborotados que se vayan, yo estoy trabajando a gusto’: Alcalde de El Fuerte descarta pedir licencia

El Presidente Municipal de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, descartó solicitar licencia a su cargo, pese al llamado realizado para que funcionarios que aspiren a un puesto de elección popular se separen de sus funciones.

Durante un evento relacionado con programas de certeza jurídica, enfatizó que no tiene interés en contender por otro cargo y que permanecerá al frente de la administración municipal.

“Yo estoy trabajando a gusto. Ahí los que están alborotados que se vayan. Nosotros aquí nos quedamos trabajando. Yo aquí me quedo”, expresó.

El posicionamiento ocurre luego de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este jueves que quienes aspiren a una candidatura deberán separarse de sus funciones.

Desde el lunes, la mandataria había adelantado que considera incompatible ejercer un cargo público y, al mismo tiempo, contender en un proceso electoral.

También precisó que será en junio cuando Morena inicie con las encuestas para definir a sus aspirantes.

En Sinaloa, el dirigente estatal de Morena, Edgar Barraza, indicó que aún deben esperar la convocatoria oficial para conocer si se exigirá renuncia o licencia a los funcionarios.