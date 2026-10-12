$!Los Mochis celebrará una única y tradicional Verbena Navideña, en los terrenos del antiguo Ingenio Azucarero

LOS MOCHIS._ Para buscar preservar la seguridad, el orden y la tradición de más de 50 años, el Presidente Municipal de Ahome Antonio Menéndez de Llano Bermúdez anunció que Los Mochis contará con una sola Verbena Navideña durante las próximas fiestas decembrinas, descartando la posibilidad de dividir el evento en sedes múltiples.

El Alcalde subrayó que esta determinación se fundamenta en los dictámenes técnicos de las dependencias encargadas del resguardo ciudadano.

Según reportes de Protección Civil, Tránsito y Seguridad Pública, desplegar operativos simultáneos en dos ubicaciones distintas durante la época de mayor efervescencia comercial resultaría logísticamente inviable.

“Yo estoy en la postura de que haya una sola verbena, como siempre ha habido", declaró Menéndez de Llano Bermúdez.

Precisó que atender dos recintos demandaría dividir recursos esenciales para la vigilancia, el control vial y la respuesta a emergencias, comprometiendo la seguridad de los asistentes.

En cuanto a la sede, la autoridad municipal adelantó que la intención principal es establecer la verbena en los terrenos del antiguo Ingenio Azucarero, sujeto a los permisos correspondientes por parte de los administradores del espacio.

Para lograr esta unificación, hizo un llamado al diálogo y consenso entre las diversas agrupaciones de comerciantes, revelando que ya se han dado los primeros acercamientos entre líderes de al menos tres organizaciones históricas.