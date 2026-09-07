$!Los Reynaldos de la Sierra amenizarán el Grito de Independencia en Ahome; autoridades preparan operativo

LOS MOCHIS._ Todo está listo para que la explanada del Palacio Municipal de Ahome se convierta este próximo 15 de septiembre en el epicentro de la celebración del Grito de Independencia, una noche que promete folclor, civismo y que tendrá como gran cierre estelar a la icónica agrupación local Los Reynaldos de la Sierra.

Con la encomienda de lograr un "saldo blanco", las autoridades municipales desplegarán un robusto operativo de seguridad.

La logística contempla la instalación de dos anillos de vigilancia alrededor del recinto municipal y la operación de un centro de mando coordinado.

Este puesto integrará a elementos de Seguridad Pública y Tránsito, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y el Servicio de Urgencias Médicas de Ahome (SUMA).

"Vamos a tener dos anillos de seguridad en lo que viene siendo el perímetro de palacio municipal, se restringe el acceso a los vehículos al interior del estacionamiento de palacio y tendremos un centro de mando donde tendremos las diferentes dependencias dónde vamos a estar muy pendientes para atender cualquier situación que se presente en el evento", manifestó director de Tránsito Municipal Giovanni Villegas Achoy

Para garantizar un ambiente familiar, el acceso a la zona del festejo será exclusivamente peatonal, por lo que el paso de vehículos quedará restringido.

Asimismo, el Gobierno local lanzó un exhorto a la ciudadanía para abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en el perímetro del evento.

La fiesta mexicana arrancará en punto de las 19:30 horas. María Teresa Flores Heredia, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) de Ahome, detalló que el escenario brillará con la participación del talento regional.

El bloque cultural iniciará con Sones de Mi Tierra, un grupo de danza de corte inclusivo conformado por jóvenes y personas con distintas capacidades.

La velada continuará con presentaciones de ballet folclórico, nuevos talentos locales y las notas del Mariachi Castro.

Como preámbulo a la ceremonia cívica oficial, la Banda La Asertiva se encargará de poner a bailar a los asistentes.

Tras el tradicional Grito de Independencia y el espectáculo de pirotecnia, el escenario será tomado por Los Reynaldos de la Sierra, quienes celebrarán junto a su público más de 25 años de trayectoria en la escena de la música sierreña.

"Después del protocolo y la pirotecnia tenemos la participación del elenco especial que está a cargo de los Reynaldos de la Sierra", indicó Flores Heredia

El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez destacó que este evento busca ser un auténtico punto de encuentro para la comunidad.

"En esta gran celebración del 15 de septiembre para toda la ciudadanía esperamos que lo disfruten aprendan que nos ayuden a celebrar nuestra Independencia a celebrarla y también recordar a quienes hicieron patria. Está por demás decir que la celebración aparte de ser una fiesta también tiene actividades que nos recrean la pupila y la vibra que nos da la gente", manifestó.