$!Madre e hija mueren atrapadas en incendio de plaza en Los Mochis

Durante la emergencia, paramédicos y rescatistas brindaron auxilio a José, esposo de Mirna Leticia y yerno de Estefanía.

Las víctimas fueron identificadas como Estefanía y Mirna Leticia, madre e hija, respectivamente, quienes presuntamente se encontraban en el lugar buscando regalo del Día de las Madres.

LOS MOCHIS._ Un voraz incendio registrado durante la tarde de este jueves 7 de mayo en las instalaciones de Plaza Fiesta Las Palmas culminó en una tragedia familiar, dejando entre los fallecidos a dos mujeres que quedaron atrapadas por la intensidad del fuego.

De acuerdo con los relatos de testigos presenciales, el hombre sufrió diversas quemaduras de consideración en la espalda, el cuello y los brazos al adentrarse entre la densa cortina de humo y las llamas, buscando desesperadamente salvar a su familia.

A pesar de sus heroicos esfuerzos durante los minutos más críticos del incendio, le fue imposible ponerlas a salvo. José, al igual que las víctimas, es residente del ejido Babojo Colectivo, comunidad que hoy se encuentra de luto ante la irreparable pérdida.

El suceso ha generado una fuerte conmoción y consternación entre los habitantes de la región, acentuada por el dolor que representa la pérdida de una madre y su hija en las vísperas de los festejos por el Día de las Madres.

Por su parte, las autoridades competentes y cuerpos de Protección Civil mantienen la zona bajo resguardo y continúan realizando los peritajes de ley para esclarecer qué detonó el inicio de este mortal incendio en la conocida plaza comercial.