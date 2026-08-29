$!Manifestación contra la violencia en Sinaloa reúne a solo 7 personas en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Lo que pretendía ser un fuerte llamado de atención ciudadano ante la ola de violencia que azota a Sinaloa, terminó en una explanada prácticamente vacía en Los Mochis la tarde de este sábado 29 de agosto.
De acuerdo a la convocatoria en redes sociales, el movimiento se autodenominó una “Manifestación Ciudadana” apartidista (“NO partidos políticos”). En el cartel de difusión se hacía un reclamo: “Sinaloa, no somos piezas de su ajedrez político”, y llamaba a protestar de manera pacífica contra “la violencia, abandono e inseguridad”.
La cita estaba pactada para las 16:30 horas en las sedes elegidas: Palacio de Gobierno, en Culiacán; y los palacios municipales de Mazatlán y Los Mochis. Sin embargo, en este último punto, el poder de convocatoria fue nulo.
A la hora señalada, en la explanada del Palacio Municipal de Ahome únicamente se congregó un grupo de alrededor de siete manifestantes. Los presentes, que acudieron atendiendo el llamado virtual, permanecieron en el lugar a la espera de que más contingentes o ciudadanos se sumaran al reclamo social.
Ante la apatía generalizada y la falta de quórum, el reloj marcó las 17:30 horas sin que arribaran más personas. Viéndose superados por la soledad de la plaza y sin el respaldo ciudadano necesario para llevar a cabo un mitin, el puñado de asistentes optó por retirarse en silencio.
La protesta en Los Mochis concluyó antes de empezar, disolviéndose tras una hora de espera exacta, sin que se emitiera ningún posicionamiento oficial, sin consignas y sin realizar ningún tipo de actividad o bloqueo, dejando en evidencia el poco interés local por sumarse a esta iniciativa estatal.