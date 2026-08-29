$!Manifestación contra la violencia en Sinaloa reúne a solo 7 personas en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Lo que pretendía ser un fuerte llamado de atención ciudadano ante la ola de violencia que azota a Sinaloa, terminó en una explanada prácticamente vacía en Los Mochis la tarde de este sábado 29 de agosto.

De acuerdo a la convocatoria en redes sociales, el movimiento se autodenominó una “Manifestación Ciudadana” apartidista (“NO partidos políticos”). En el cartel de difusión se hacía un reclamo: “Sinaloa, no somos piezas de su ajedrez político”, y llamaba a protestar de manera pacífica contra “la violencia, abandono e inseguridad”.

La cita estaba pactada para las 16:30 horas en las sedes elegidas: Palacio de Gobierno, en Culiacán; y los palacios municipales de Mazatlán y Los Mochis. Sin embargo, en este último punto, el poder de convocatoria fue nulo.