$!Manifestación revienta evento de inauguración de planta Pacífico Mexinol en Topolobampo

El evento de inauguración de la obra de la planta Pacífico Mexinol, proyecto de metanol verde que será construido en Topolobampo, fue suspendido luego de que manifestantes irrumpieran en el recinto para expresar su rechazo a la instalación de la empresa.







Los inconformes señalaron posibles daños al medio ambiente y advirtieron riesgos relacionados con la crisis ambiental que, aseguran, provocan este tipo de industrias.







Durante la protesta, el Gobernador Rubén Rocha Moya intentó dialogar con los asistentes para mediar la situación; sin embargo, no se logró un acuerdo, por lo que tuvo que abandonar el lugar.