$!Manifestantes irrumpen en sesión solemne de Cabildo de Ahome previa al Segundo Informe de Gobierno

LOS MOCHIS._ La sesión solemne de Cabildo previa a la entrega del Segundo Informe de Gobierno del Ayuntamiento de Ahome se vio interrumpida por la irrupción de un grupo de manifestantes, quienes ingresaron al recinto oficial para hacer escuchar distintas peticiones y exigencias ante el cuerpo de regidores y autoridades municipales.
La protesta generó un momento de tensión en la sala de Cabildo justo cuando se desarrollaban los trabajos protocolarios correspondientes a la rendición de cuentas del segundo año de ejercicio constitucional.
Ante los señalamientos e inquietudes expresadas por los ciudadanos presentes, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano intervino para fijar la postura institucional del municipio, señalando que los puntos expuestos por el grupo inconforme ya han sido canalizados y atendidos previamente por las áreas correspondientes.
“Las peticiones que hoy expresan los manifestantes ya han sido atendidas por la administración municipal. Reiteramos nuestro compromiso y la total disposición al diálogo”, mencionó el primer edil.
Menéndez de Llano enfatizó que su gobierno se mantiene respetuoso de la libertad de expresión y del derecho a la manifestación pacífica, aunque exhortó a privilegiar los canales institucionales y el respeto a los actos de Cabildo para mantener el orden de la vida pública local.
Tras la intervención del munícipe y el diálogo sostenido en el lugar, la sesión continuó con el desarrollo del orden del día programado para dar paso formal a las actividades relativas al Segundo Informe de Gobierno.