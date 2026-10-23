$!Manifestantes irrumpen en sesión solemne de Cabildo de Ahome previa al Segundo Informe de Gobierno

LOS MOCHIS._ La sesión solemne de Cabildo previa a la entrega del Segundo Informe de Gobierno del Ayuntamiento de Ahome se vio interrumpida por la irrupción de un grupo de manifestantes, quienes ingresaron al recinto oficial para hacer escuchar distintas peticiones y exigencias ante el cuerpo de regidores y autoridades municipales.

La protesta generó un momento de tensión en la sala de Cabildo justo cuando se desarrollaban los trabajos protocolarios correspondientes a la rendición de cuentas del segundo año de ejercicio constitucional.

Ante los señalamientos e inquietudes expresadas por los ciudadanos presentes, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano intervino para fijar la postura institucional del municipio, señalando que los puntos expuestos por el grupo inconforme ya han sido canalizados y atendidos previamente por las áreas correspondientes.