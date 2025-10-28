$!Mantiene plantón el sector agrícola

LOS MOCHIS._ Las manifestaciones del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se mantienen de manera permanente en plantón, pues hasta ahora no existe un acuerdo diferente con la Federación. Baltazar Valdez Armenta, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, confirmó que la lucha por los adeudos continúa. “No hay una decisión diferente a lo que ayer se informó, no hay... la decisión del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, en torno a las manifestaciones, se mantienen por acuerdo de manera permanente”, expresó.





El líder agrícola comunicó que hizo gestiones ante la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para buscar una solución. “Platicamos acerca de la posibilidad de que ellos nos organicen una mesa de diálogo a todos los líderes de los estados, para efecto de poder desarrollar los temas que traemos como agenda”, explicó. Sin embargo, Valdez Armentia precisó que quedó de recibir una noticia sobre esta petición en el transcurso de la semana. Mientras la respuesta llega, los bloqueos en casetas de peaje continúan en Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Sobre esto, el líder campesino detalló que los dirigentes de aquellas regiones buscan un diálogo con los manifestantes.



