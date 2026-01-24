Mantienen alerta en Ahome: pronostican sábado de viento fuerte y lluvia a causa del frente frío 31

LOS MOCHIS._ Las condiciones climáticas adversas no darán tregua este fin de semana así lo anuncio la Coordinación Municipal de Protección Civil emitiendo un llamado a la cautela ante el pronóstico de que las precipitaciones continúen y se sumen rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora durante este sábado.

La interacción del frente frío número 31 con la tercera tormenta invernal mantiene al municipio en vigilancia constante. Mario Cosme Gallardo, titular de la dependencia, señaló que aunque el fenómeno es distinto a un ciclón tropical, no se debe bajar la guardia.

“No son lluvias como las que normalmente se presentan en la temporada de huracanes; sin embargo, este frente frío está generando este tipo de precipitaciones, por lo que sí debemos mantener medidas de seguridad”, puntualizó el funcionario.

Durante la madrugada de este sábado, específicamente entre las 02:00 y las 03:30 horas, se registró un repunte en la intensidad de la lluvia. Afortunadamente, este episodio no derivó en situaciones de emergencia mayor, aunque sí sirvió como preámbulo de lo que podría esperarse el resto del día.

Siguiendo las instrucciones del Alcalde Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, las cuadrillas de Protección Civil se encuentran recorriendo las zonas vulnerables del municipio para monitorear el comportamiento del clima durante su desarrollo.

La recomendación oficial para las familias ahomenses es clara, permanecer en casa y no salir si no es urgente, es preferible resguardarse.

Proteger especialmente a niños y adultos mayores de los cambios bruscos de temperatura y la humedad. Se hizo un llamado a la población a manejar con precaución pues el pavimento mojado y las posibles rachas de viento aumentan el riesgo de accidentes viales.

Las autoridades municipales garantizan que cualquier cambio significativo en el pronóstico será comunicado de inmediato a través de los canales oficiales.