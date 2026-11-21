La circulación vehicular permanece cerrada en ambos sentidos de la carretera Guamúchil-Guasave, en el norte de Sinaloa, debido a la atención de un incidente, informó la Guardia Nacional.

A través de sus redes sociales, la corporación reportó que el cierre continúa en esta vía que conecta a ambos municipios, por lo que llamó a los automovilistas a tomar precauciones y evitar transitar por la zona.