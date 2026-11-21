La circulación vehicular permanece cerrada en ambos sentidos de la carretera Guamúchil-Guasave, en el norte de Sinaloa, debido a la atención de un incidente, informó la Guardia Nacional.
A través de sus redes sociales, la corporación reportó que el cierre continúa en esta vía que conecta a ambos municipios, por lo que llamó a los automovilistas a tomar precauciones y evitar transitar por la zona.
La Guardia Nacional puso a disposición el número telefónico 088 para quienes requieran mayor información sobre la situación carretera.
El aviso se mantiene en medio del operativo de seguridad desplegado en Guasave tras los enfrentamientos armados registrados durante la detención de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”.